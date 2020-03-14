說到顛覆傳統的新茶飲，位於台北市中山區巷弄的「One Tree Hill Taipei」（Oth），大大衝擊人們對茶與甜點的刻板印象。精通茶道的Yen與擅長法式甜點的Katia攜手打造Oth，兩人研發的茶甜點，是以日常生活為靈感，互相激盪而來。Yen表示，店裡對茶種與產地選品不設限，但會盡量中西合併，玩出新風味。

「tea affogato」將冰淇淋置於杯中，倒入日式宇治抹茶，搭一旁蛋白餅沾著吃，為口感畫龍點睛。（200元）（圖／于魯光）

想要一網打盡經典品項的客人，建議選擇「One Tree Hill Experience套餐」，從熱沖無糖蜜蘭香烏龍茶開始，接著品嘗費南雪搭配咖椰醬的變化版Kaya Toast，讓甜點與茶在口中融合。

「Oth”Tau Suan”」將新加坡人愛吃的綠豆蒜甜湯佐油條，搭配法國的瑪黑焦糖香氣紅茶，迸出驚喜滋味。（160元）（圖／于魯光）

外型和口感都很有層次的「Chante Tea」，是水仙烏龍結合芒果雪酪、莓果泡泡、季節水果，加上法式香緹鮮奶油的組合。在品嘗完外脆內Q的咕咕霍夫造型「紅豆煎茶烤年糕」後，「Cocoa Espresso」液態巧克力甜點熱情登場，以佛手柑香氣的伯爵茶為基底，配巧克力起司慕斯，甜蜜收尾。

Oth的全白空間，簡約又充滿時尚感。（圖／于魯光）

One Tree Hill Taipei（Oth）

地址：台北市中山區中山北路二段27巷5-1號1樓

電話：(02)2571-2000

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(中時電子報)