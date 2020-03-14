源起高雄的「永心鳳茶」，以懷舊茶櫃、皮質卡座，打造復古氛圍，卻用西式高腳杯盛裝台灣茶，佐台菜定食，新潮又優雅，收服一堆刁嘴老饕。

「什錦酸辣海鮮飯」將澎湖小卷、草蝦以塔香辣醬熱炒，再淋上酸甜的金桔醬汁，喜歡重口味的客人回點率極高。（380元）（圖／于魯光）

永心鳳茶是高雄第三代台菜名店「老新台菜」的創業之作，店內從日月潭紅玉、台東紅烏龍、合歡山紅茶到花蓮蜜香紅茶等，各種台灣茗茶都有供應。而一般喝台灣茶，通常以小壺快沖快泡，但這裡卻近似喝歐洲茶，會浸泡久一點，口感也較醇厚。而需要隔夜製作的冷泡茶，則被放入玻璃瓶中、以西式高腳杯品嘗，優雅又從容，讓人一喝傾心。

「祕製芋頭排骨酥麵」湯頭濃醇，搭配排骨酥、芋頭及Q彈麵條，吃過的人都讚不絕口。（320元）（圖／于魯光）

「紅玉珍珠磅蛋糕」堪稱店內甜點代表，使用日月潭紅玉（台茶18號）為基底，再將黑糖麻糬做成珍珠，鬆軟馨香。在主餐上，「祕製芋頭排骨酥麵」由中藥行調製的香料配方，熬製獨家湯底，搭配豬軟骨做的排骨酥及鬆軟芋頭，香氣濃郁夠味。

熱水沖泡的台東紅烏龍，茶香甘醇，還帶有紅茶與巧克力香。（200元）（圖／于魯光）

永心鳳茶(新光南西店)

永心鳳茶有「最美台茶沙龍」之稱。（圖／于魯光）

地址：台北市中山區南京西路15號3樓

電話：(02)2581-9909

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(中時電子報)