源起高雄的「永心鳳茶」，以懷舊茶櫃、皮質卡座，打造復古氛圍，卻用西式高腳杯盛裝台灣茶，佐台菜定食，新潮又優雅，收服一堆刁嘴老饕。
永心鳳茶是高雄第三代台菜名店「老新台菜」的創業之作，店內從日月潭紅玉、台東紅烏龍、合歡山紅茶到花蓮蜜香紅茶等，各種台灣茗茶都有供應。而一般喝台灣茶，通常以小壺快沖快泡，但這裡卻近似喝歐洲茶，會浸泡久一點，口感也較醇厚。而需要隔夜製作的冷泡茶，則被放入玻璃瓶中、以西式高腳杯品嘗，優雅又從容，讓人一喝傾心。
「紅玉珍珠磅蛋糕」堪稱店內甜點代表，使用日月潭紅玉（台茶18號）為基底，再將黑糖麻糬做成珍珠，鬆軟馨香。在主餐上，「祕製芋頭排骨酥麵」由中藥行調製的香料配方，熬製獨家湯底，搭配豬軟骨做的排骨酥及鬆軟芋頭，香氣濃郁夠味。
永心鳳茶(新光南西店)
地址：台北市中山區南京西路15號3樓
電話：(02)2581-9909
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(中時電子報)
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