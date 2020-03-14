走上看似積水蔓延的窄梯，來到僅有6席飲茶空間的「Liquide Ambré 琥泊」，從與陶藝家合作的造型茶具、氣質脫俗的侍茶師、看似懷舊又充滿設計感的裝潢，感受到店家想呈現的極致五感體驗。

對於初次來的客人，侍茶師推薦東方美人茶，喝起來甘潤爽口，帶有濃郁蜜香。（400元）（圖／于魯光）

專業侍茶師在客人入坐後，先端上迎賓茶，再依照客人喜好，將台灣各地以自然農法耕種的茶葉，如坪林的文山包種、阿里山蜜香紅茶等，依特性沖泡。

琥泊特別設有侍茶師為客人沖茶，並有賞茶乾、聞茶香等程序。（圖／于魯光）

店裡有「蘋果裡的陳年」及「森林舞蹈」2款茶酒。「蘋果裡的陳年」以蘋果白蘭地結合老樹紅茶；「森林舞蹈」則是琴酒、烏龍茶、新鮮柑橘、薄荷的特調，酒香綿柔帶著茶香的回甘，讓人再三回味。

手工花生豆腐事先將花生烤過再磨製，滋味更豐富。（130元）（圖／于魯光）

最受客人歡迎的甜點是「手工花生豆腐」，將新鮮花生烘烤研磨後，再與在來米製成豆腐，再刨點檸檬皮與鹽之花，提出花生的香氣，尾韻帶著淡淡米香與炭香，香醇綿滑口感縈繞不絕。

Liquide Ambré 琥泊

地址：台北市大安區樂利路72巷15號2樓

電話：(02)2736-7287

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(中時電子報)