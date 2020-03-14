常在精釀啤酒餐廳看到的拉霸，沒想到茶飲也用得上。位於台中的「ATC茶飲俱樂部」（ATC），是全台第一間以拉霸方式結合茶文化的餐廳，一整排的茶飲拉霸牆，新穎搶眼，牆後茶湯以不銹鋼高壓桶保存，讓風味不易氧化變質。

「台式五花腩堡」的漢堡以2種麵粉製作，夾入肥而不膩的五花腩，是店內招牌的中式漢堡。（180元）（圖／于魯光）

店經理吳濰煬分享ATC創立概念，「台灣有很多很棒的文化，要怎樣才能把台灣文化與價值發揚出去？又怎樣用年輕人可以接受的方式來詮釋？」幾經思索下，ATC便誕生了。骨子裡藏著東方靈魂，外表都新潮時髦，以拉霸方式出茶，吸引年輕客人上門。

「櫻桃鴨胸蔥油拌麵」的鴨胸，肉質肥美軟嫩，與蔥油拌麵的組合香到不行。（160元）（圖／于魯光）

店內不僅將茶搭配水果、果汁、氣泡做成各式飲品，連咖啡、調酒都加入了茶，食材用心挑選，例如「台式五花腩堡」的麵團使用義大利杜蘭小麥與日本鳥越麵粉，低溫發酵18個小時手工製作，吃起來兼具小麥的嚼勁與麵粉的軟Q特質；「櫻桃鴨胸蔥油拌麵」嚴選日本極細麵條，淋上蔥油及傳統肉燥、再搭配煙燻櫻桃鴨胸，溫潤的香氣在嘴裡散開，令人回味。

ATC茶飲俱樂部

借用啤酒的技術以拉霸出茶，減少茶湯與空氣直接接觸而變質。（圖／于魯光）

地址：台中市南屯區大墩路533號1樓

ATC店內設計了不同的風格，客人可隨心挑選喜歡的位子。（圖／于魯光）

電話：(04)2328-1218

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(中時電子報)