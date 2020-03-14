面對新冠肺炎全球延燒，民眾更看重居家抗菌消毒，帶動網購家電需求。多家電商平台觀察，進入防疫期以來，空氣清淨機、除蟎機、蒸氣掛燙機都成了熱銷商品，尤其具備紫外線或高溫蒸氣功能的家電，更是搶手！

本土電商PChome 24h購物亦表示，農曆年後的整體家電銷量，對比年前成長將近70%。PChome也進一步觀察熱銷商品，發現消費者對於居家清潔意識提高，具有「高溫殺菌」、「抗菌除蟎」功用的家電為現今採購趨勢。

洗脫烘三合一洗衣機等蒸氣類家電商品因具有高溫殺菌效果，所以相當獲得消費者青睞。（圖／PChome提供）

Yahoo奇摩也觀察到旗下購物中心和拍賣平台，近期熱銷家電包括空氣清淨機、紫外線殺菌機、除蟎機、吸塵器、霧化機、洗脫烘洗衣機、掛燙機、蒸氣拖把等等。其中，空氣清淨機的銷量成長超過八成；而內建紫外線消毒殺菌功能的相關產品，對比疫情前後，成長約六倍左右。

「勤洗手」是對抗新冠肺炎利器，這也帶動了自動給皂機的熱賣。（圖／馬景平攝）

「蒸氣類家電商品因具有高溫殺菌效果，所以相當獲得消費者青睞。」Yahoo奇摩購物事業群資深總監葉梅芬接著建議，例如帽子、圍巾、外套等可能不會每天清洗，這時只要利用洗脫烘三合一洗衣機的「高溫烘衣」功能，就能完成殺菌動作；如果家裡剛好需要更換拖把，不妨選購蒸氣拖把，便可以邊拖地邊殺菌，「原本就想採買新家電的消費者，可以選擇具備紫外線殺菌、過濾PM2.5等複合功能的產品，等於多一層防護。」

另外，由於「勤洗手」是對抗新冠肺炎的不二法門，也因此帶動了自動給皂機熱賣，銷量成長超過七倍；其中，米家自動感應洗手機相當火紅，使用者不需要按壓機器，只要一偵測到手部，就會自動噴出泡泡。而「自煮家電」的銷售量也因為疫情而帶動，如電子鍋的業績也比去年成長了一成左右。

（待續3-1）

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(中時電子報)