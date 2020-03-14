台灣冬季潮溼多雨，居家環境容易孳生細菌，如今新冠肺炎來勢洶洶，大家更怕把病毒帶回家，讓自家住宅淪落毒上加毒的險境。因此，具備殺菌、抗敏功能的空氣清淨機，近來成為最熱銷的家電產品。

「在所有3C家電的銷售量中，空氣清淨機就占了六成，其中以Dyson和Coway兩大品牌賣得最好。」樂天市場品牌溝通經營企劃室經理陳妍蒨表示，由於新冠肺炎的緣故，空氣清淨機跟去年同期相比，銷量成長三倍以上。

樂天市場品牌溝通經營企劃室經理陳妍蒨表示，空氣清淨機產品跟去年同期相比，銷量成長了三倍以上。（圖／馬景平攝）

空氣清淨機選購／使用停看聽

大多數的空氣清淨機皆可吸附細菌、病毒，再將其破壞掉。樂天市場電商顧問盧程均提供了3項選購與使用空氣清淨機該注意的事項。

消費者購買空氣清淨機時，可參考CADR值（清淨空氣輸出率），數值愈高代表清淨效果愈好。（圖／馬景平攝）

1.空氣清淨機的作用是要讓室內空氣產生對流，因此購買前可視住處室內坪數，依照空氣清淨機的CADR值（清淨空氣輸出率），挑選適合的機型。；CADR值愈高代表室內空氣替換的效果會愈好。例如Coway AP-1512HH空氣清淨機的CADR值為232，算是滿高的數值。

2.消費者可依照自身需求，然後針對產品的功能性做選擇，像是過濾PM2.5（直徑小於2.5微米的細懸浮微粒）或病毒，抑或是異味偵測等不同過濾能力，皆是影響空氣清淨機價差高低的因素。例如可過濾PM2.5功能的產品價位大多超過七千元。

空氣清淨機的濾網建議每三個月更換一次。（圖／馬景平攝）

3.空氣清淨機的濾網建議每三個月更換一次，倘若居住環境的空汙較嚴重，一至兩個月就得更換一次。

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(中時電子報)