1. Dyson Pure Hot+CoolCryptomic空氣清淨機

擁有三合一功能，既是空氣清淨機，也是旋轉涼風扇，亦為電暖器，適合各種季節使用。以活性碳濾網捕捉有害氣體與微粒，分解細菌，達到淨化空氣和除甲醛的功用。附有遙控器以及App遠端遙控功能，售價26,900元。

Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic是一款三合一空氣清淨機，同時也有暖氣和涼風扇功能。（圖／馬景平攝）

2. 伊瑪紫外線塵蟎吸塵器

內置紫外線燈管，具3段式殺菌除蟎效果。採用HEPA過濾系統，在除塵時，會以LED燈號顯示塵蟎量的多寡，紅色表示所處位置塵蟎量較多，藍色則表示清潔完畢，售價1,059元。

伊瑪紫外線塵蟎吸塵器具備三段式殺菌除蟎效果。（圖／馬景平攝）

3.Coway 加護抗敏型空氣清淨機AP-1009CH

為同價位空氣清淨機中，銷售成績最好的一台，濾網可過濾PM0.3、黴菌及流感病毒，除菌率高達99.9%，售價7,990元。

Coway AP-1009CH適用坪數為14坪，噪音值極低。（圖／馬景平攝）

4. Coway 旗艦環禦型空氣清淨機AP-1512HH

使用True HEPA雙效濾網，可過濾PM0.3細懸浮微粒，也可抑制流感病毒，配備智慧微塵偵測器，可自動調節淨化模式，具有省電與靜音的特色，售價8,990元。

Coway AP-1512HH空氣清淨機適用18坪的室內空間，具備負離子清淨功能。（圖／馬景平攝）

5.PRINCESS手持式蒸氣掛燙機332846

藉由高溫蒸氣達到除皺整燙、殺菌除蟎的功效，40秒即可快速預熱，且體積輕巧易攜帶，適合外宿租屋族與商務旅行，售價1,290元。

PRINCESS332846掛燙機重量為780克，內建260ml透明水箱。（圖／PChome提供）

6.HITACHI溫水洗脫烘滾筒洗衣機BDNX125BHJ

具有4段溫水洗淨可有效除菌，還能透過高溫抗蟎功能帶走過敏原，配備尼加拉飛瀑洗淨科技，能夠清除頑固髒汙，一機即可搞定衣物清洗與抗蟎除菌，售價67,410元。

洗脫烘洗衣機具備「高溫烘衣」功能，不需經由洗程就能完成殺菌動作。（圖／PChome提供）

7. WUMING車用負離子空氣清淨機M03122

外觀為盆栽造型，以高濃度負離子與濾網方式除去黴菌與PM2.5，具備除臭、除甲醛及淨化空氣的功能，適用6坪以內空間，使用USB充電，售價250元。

體積小巧的車用清淨機，可使用USB或車用點煙器充電。（圖／馬景平攝）

8. Calogy自動給皂機

自動給皂機具備自動紅外線傳感器和防漏設計，不須用手按壓，能減少病毒傳播，也成為最近熱賣商品，售價1,480元。（3-3完）

Calogy自動給皂機使用4顆AAA電池，且支援IP67防水等級。（圖／馬景平攝）

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(中時電子報)