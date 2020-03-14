小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（13日）新聞重點。

【1】美若變義大利 全球經濟恐L型衰退

新冠病毒肆虐美國，令人聯想到近期疫情爆發的義大利，分析家認為，如果美國成為下一個義大利，全球經濟勢必遭到前所未有的重大衝擊，這已經是全球必須共同面對的另一場大規模危機。

【2】防疫振興大撒幣 別淪打水漂

在防疫大帽之下、民粹壓力之上，600億紓困特別預算，立法院一毛未刪，全數過關。儘管凡事莫如防疫急，但政院迄今仍未針對預算做出具體現況分析、衝擊評估及預期效益，隨疫情猛爆式蔓延全球，掀起經濟風暴，政院若無法滾動式檢討、調整銀彈射程範圍，這筆救命錢恐將打水漂居多。

【3】東奧延不延 日私下模擬因應

日本首相安倍晉三13日上午９時左右（台北時間8時）在首相官邸與美國總統川普熱線電話，兩人針對防止新冠肺炎疫情擴大及東京奧運會等話題交換意見。通話前夕，川普12日首度公開表示，東奧延期也許會比較好，但兩人在後來的電話會談中並未提及舉辦日期。

【4】4月1日上路 計程車每月補貼2000元

新冠肺炎疫情重創航空業及旅遊業，下游的計程車業者同樣哀鴻遍野，交通部紓困方案出爐，撥11.04億元對9萬2000輛計程車每月補貼500公升汽油，每公升補貼4元、為期6個月，等於每個月提供2000元、總計1萬2000元的補助，4月1日正式上路。

【5】陸迎全面解封 釋利多刺激消費

大陸國家發改委等23個部門近日聯合印發《關於促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見（簡稱意見）》，提出刺激消費等19條措施，意見從市場供給、消費升級、消費網路、消費生態、消費能力、消費環境等六方面促進消費擴容提質。擴大消費成為對沖疫情負面影響的重要著力點。

(中時電子報)