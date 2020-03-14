終於！川普說很可能檢測新冠肺炎 07:262020/03/14 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普始終堅稱，他不需要接受新冠肺炎檢測，但在高層和巴西總統傳出確診的消息後，他終於鬆口，說很可能接受檢測。圖為他13日在白宮宣佈新冠肺炎大流行為國家緊急狀態的神情。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 川普鬆口 說很可能接受新冠肺炎檢測 始終不願接受新冠肺炎檢測的美國總統川普周五終於鬆口說，他「很可能」相當快就會接受檢測。 據CNN新聞網13日報導，雖然巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的新聞官沃恩加藤（Fábio Wajngarten）確診，前幾天曾和川普密切接觸還合照，但川普仍說，他不太可能因此受感染。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #川普 #美國 #新冠肺炎 #檢測 #巴西總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 府會多人居家隔離 白宮剉咧等 04:102020/03/11 國際大事 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 川普連任路 疫外殺出強敵 04:102020/03/13 國際大事 有影》川普、彭斯恐染新冠肺炎？ 白宮回應令人驚 06:052020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 巴西總統傳確診 川普剉咧等 04:102020/03/14 國際大事 國際熱門新聞 影》川普宣布全國進入緊急狀態 砸500億美元抗疫 - 國際 有影》川普、彭斯恐染新冠肺炎？ 白宮回應令人驚 - 國際 認了！美防疫高層坦言：我們公衛體系失敗了 - 時事 義大利新增武漢肺炎250死亡病例 單日最多紀錄 - 國際 終於！川普說很可能檢測新冠肺炎 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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