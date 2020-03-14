川普鬆口 說很可能接受新冠肺炎檢測

始終不願接受新冠肺炎檢測的美國總統川普周五終於鬆口說，他「很可能」相當快就會接受檢測。

據CNN新聞網13日報導，雖然巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的新聞官沃恩加藤（Fábio Wajngarten）確診，前幾天曾和川普密切接觸還合照，但川普仍說，他不太可能因此受感染。

(中時電子報)