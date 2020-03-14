NBA遭受新冠疫情衝擊，至少停賽30天，除了球員可能沒薪水，工作人員也領不到工資。鵜鶘狀元郎錫安威廉森(Zion Williamson)才剛進NBA就展現大哥風範，他14日在IG宣布「主場工作人員這30天的薪水由我包了！」

「紐奧良的球迷從選秀以來就十分支持我，而且我在冰沙國王中心(鵜鶘主場)結識了一些很棒的人。這些人提供我們完美的比賽環境，他們還沒從卡崔娜風災(2005年)的創傷中復原，又被病毒害得停賽。母親經常告訴我要懂得尊重他人與感恩，所以我願意負擔員工接下來30天的薪資，聊表我的敬意。」

在威廉森捐款之前，騎士隊洛夫(Kevin Love)、活塞隊葛瑞芬(Blake Griffin)、公鹿隊阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)已經慷慨解囊，他們各出10萬美元(約台幣300萬元)支援主場員工，與大家共體時艱。

如果例行賽最後縮短，球員每少打一場球會損失1.07%年薪，以指標球星詹姆斯(LeBron James)來說，少打一場就損失40萬美元(約台幣1200萬元)。

(中時電子報)