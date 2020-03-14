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The people of New Orleans have been incredibly welcoming and supportive since I was Drafted by the Pels last June, and some of the most special people I have met are those who work at smoothie King Center. These are the folks who make our games possible, creating the perfect environment for our fans and everyone involved in the organization. Unfortunately, many of them are still recovering from long term challenges created by Katrina, and now face the economic impact of the postponement of games because of the virus. My mother has always set an example for me about being respectful for others and being grateful for what we have, and so today I am pledging to cover the salaries for all of those Smoothie King Center workers for the next 30 days. This is a small way for me to express my support and appreciation for these wonderful people who have been so great to me and my teammates and hopefully we can all join together to relieve some of the stress and hardship caused by this national health crisis. This is an incredibly resilient city full of some of the most resilient people, but sometimes providing a little extra assistance can make things a little easier for the community.

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NBA遭受新冠疫情衝擊，至少停賽30天，除了球員可能沒薪水，工作人員也領不到工資。鵜鶘狀元郎錫安威廉森(Zion Williamson)才剛進NBA就展現大哥風範，他14日在IG宣布「主場工作人員這30天的薪水由我包了！」

「紐奧良的球迷從選秀以來就十分支持我，而且我在冰沙國王中心(鵜鶘主場)結識了一些很棒的人。這些人提供我們完美的比賽環境，他們還沒從卡崔娜風災(2005年)的創傷中復原，又被病毒害得停賽。母親經常告訴我要懂得尊重他人與感恩，所以我願意負擔員工接下來30天的薪資，聊表我的敬意。」

在威廉森捐款之前，騎士隊洛夫(Kevin Love)、活塞隊葛瑞芬(Blake Griffin)、公鹿隊阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)已經慷慨解囊，他們各出10萬美元(約台幣300萬元)支援主場員工，與大家共體時艱。

如果例行賽最後縮短，球員每少打一場球會損失1.07%年薪，以指標球星詹姆斯(LeBron James)來說，少打一場就損失40萬美元(約台幣1200萬元)。

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(中時電子報)

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