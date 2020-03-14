新冠肺炎在中國疫情趨緩，但卻有人依舊自私地只為自己著想。河南省鄭州市一名郭姓男子日前飛往歐洲疫情重鎮義大利，回國後卻沒有實施自主隔離並隱瞞出國史，隨後被確診新冠肺炎。由於鄭州近19天已無新增病例，因此消息曝光後，當地市民都相當憤怒！

綜合陸媒報導，郭男本月1日出國，由北京飛往阿聯酋，之後轉機義大利米蘭，原本打算觀看一場足球賽事，但因為該場次比賽受到疫情影響推遲了，因此他決定在6日返國，7日抵達北京首都機場，之後再轉車回到鄭州，總計8天內造訪4個國家。

即便如此，郭男回國後卻無落實自主隔離，由於沒有發燒，他每天照樣搭地鐵、走路上班；經過大數據比對，當局於10日發現他隱匿出國史，公安民警和社區工作人員立即趕往居住地將他帶到集中隔離點觀察，不久後郭男就出現發燒症狀，隔天宣布確診新冠肺炎，為鄭州首起境外移入病例。

當地市民得知消息，氣得直撥郭男電話，指責他的行為實在太自私了，「你怎麼不知道是啥情況，你不知道義大利是疫區嗎？」郭男則回：「我去之前沒看新聞啊！回國在機場我都報了啊，機場要我填信息我也填了，我不回鄭州我回哪啊？」最後民眾忍不住痛批：「太自私了，鄭州好不容易控制住了！」

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(中時電子報)