14日晨04：40紅外線衛星雲圖顯示，鋒面的中雲層仍籠罩全台(左圖)；4：40雷達回波合成圖顯示，局部性降水回波不斷移入(右圖)。(圖擷自吳德榮專欄)

冷氣團南下，各地氣溫開始下降囉。氣象局說，今(14) 日華南雲雨區東移，全台都會有短暫雨，降雨在凌晨到清晨時段最明顯，下半天起降雨將由北往南逐漸緩和。氣溫方面，氣象專家吳德榮表示，下午起轉「乾冷」且愈晚愈冷。他提醒，明、後天大陸高壓籠罩，清晨低溫恐達「強烈大陸冷氣團」等級，中部以北平地低溫有下探10℃的機率。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，13日20時歐洲模式顯示，今上午鋒面通過，強冷空氣南下，各地皆有局部間歇性降雨，氣溫持續下降；下午起各地降雨先後停歇，轉「乾冷」、愈晚愈冷。今日氣溫：北部16降至11度、中部20降至12度、南部14至25度、東部12至24度。

最新模式模擬顯示，明日、下周一大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，早晚氣溫極低，日夜溫差很大。強冷空氣加上「輻射冷卻效應」，清晨低溫恐達「強烈大陸冷氣團」等級；中部以北部分平地的最低氣溫，也有降至10度左右的機率；早晚要特別注意保暖。

天氣職人吳聖宇表示，周日晚間到下周一清晨冷空氣最強，配合輻射冷卻作用，北部、東北部局部空曠地區低溫可能下探10-12度間，市區低溫12-14度間，中部及花蓮空曠地區低溫12-14度間，市區低溫14-16度間，南部及台東空曠地區低溫14-16度間，市區低溫16-18度間，下周一白天起冷空氣減弱，溫度將會逐漸回升。

(中時電子報)