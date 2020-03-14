台南市議員李啟維，日前拿台南大天后宮的施琅平台紀略碑文，其中刻有「台灣自古不屬中國」，以此證明台灣不屬於大陸。對此，蔡正元大罵「白痴議員」，指出若台灣要獨立，只能靠武力。

蔡正元昨（13）日上午在臉書大罵「白痴綠營議員」、「綠營政客歷史知識低落」。今日凌晨又在臉書表示，要台獨就勇敢的台獨，就說武力足夠台獨，不要胡扯那些白痴理論，尤其是半路認老母，像是有些外省人想台獨，就扯爸爸是山東人、媽媽是廣東客家人、自己是台灣人，所以都不是中國人；有些本省人想台獨，就扯DNA是平埔族，父系是漢人、母系是平埔族，都不是中國人。

蔡正元說，「這兩類人都是半路認老母，台灣史的知識低落還自我欺騙，台獨血統論早已是笑話，就像那個叫林媽利的一樣」，另一種人更好笑，說漢人才是中國人，滿人不是中國人，還引用孫文「驅逐韃虜」，想證明清帝國不是中國。

蔡正元也說，就不怪這些人了，因為他們完全不知道，第一位皇帝簽發外交國書，說自己所統治的領土叫「中國」的人是忽必烈，他不是漢人；第一位皇帝對外簽條約自稱「中國皇帝」的人是康熙，他也不是漢人。

蔡正元指出，是不是「中國人」和是不是漢人無關，也跟中華民國，或中華人民共和國無關，更與孫文「不搭嘎」，「這點知識如果沒有就不要胡扯」。

若台灣要獨立，蔡正元認為，沒有任何歷史或血統依據支撐，只能靠武力，沒有足夠的武力就只能喝西北風，「只靠澎風沒有用」，看看美國獨立是靠武力而成功的，而美國南方想獨力打了南北戰爭，即使死了3分之1的男人，武力不夠還是失敗，「想獨立就要準備戰爭，而不是整天澎風。」

(中時電子報)