資深藝人蔡頭靠著「紅頂藝人」反串秀在秀場紅透半邊天，更被受封為「秀場舞王始祖」，不過近年幾乎淡出螢光幕的他，雖然已經70歲仍嘗試網路交友，原本和一名蘇州女子培養出感情，豈知開視訊後竟遭對方大爆粗口。

蔡頭日前上節目《命運好好玩》，透露早上都會到公園教長者跳舞，希望藉機為自己尋覓老伴，而她也不諱言在歐巴桑群裡很吃的開，甚至還有許多老婦倒追，此外他也嘗試網路交友，竟因此與一名蘇州正妹搭上線，還培養了半年感情，不過蔡頭卻跟對方謊稱自己38歲，身高178公分，等交換視訊後雙方都愣住，未料對方竟比照片漂亮，而自己則因此遭拆穿謊言，讓女方難以置信嚎啕大哭，更忍不住飆罵「他X的」，最後更將蔡頭封鎖。

雖然一段萌芽的戀情就此中斷，但蔡頭並不因此感到難過，反而自嘲「年輕時早就被嫌死了」，如今他只求身體健康就好，其他的都是其次不過於強求。

(中時電子報)