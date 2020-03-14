新北市新店區昨（13日）晚間驚傳凶殺命案！一名23歲王姓男子與妻子發生口角後，竟拿一把料理刀在便利商店前隨機砍人，一名林姓機車騎士無故遭捅受傷，當場血流不止，送醫後回天乏術。事發當下，有民眾在家吃飯時聽到哀嚎聲，直呼「毛毛的」。

據《聯合新聞網》報導，涉案的王男昨晚開車載著老婆，雙方疑似因為買晚餐一事發生爭吵，因此將車停在新店區中正路路邊，王男一氣之下自行下車，在無處宣洩的情況下，怒火中燒的他竟拿起料理刀往一旁正在牽車的林男背部捅去，造成對方血流不止、失去意識，送醫搶救後，林男於晚間11點10分宣告不治。

附近超商民眾見狀立即報警，轄區江陵派出所員警火速趕往現場逮人，據了解，王男疑似有思覺失調症，因為當天沒有吃藥，加上與妻子發生爭吵才會情緒失控鑄成大禍，但確切原因警方仍在調查中。

事發當下，有民眾在臉書PO文說：「有人知道發生什麼事情嗎？吃飯的時候，聽到哀號聲，毛毛的，希望平安。」隨後證實有人遭殺害，網友們紛紛留言：「有聽到很大聲的喊救命，竟然是這種事，真悲傷」、「這真的很誇張，一時的理智斷線殺死無辜路人」、「是無辜路人」、「好好的一條命..真的很可惡」。

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(中時電子報)