擁有清純臉孔與F罩杯火辣好身材的民眾黨新秀蔡宜芳，日前被《CTWANT》踢爆，與大她19歲的民眾黨已婚的中央委員張益贍大談不倫戀，兩人還被拍到在車上擁吻，一起上摩鐵開房，不但兩人政治前途幾乎毀掉，連帶傷害到黨主席柯文哲的形象。知名柯粉直播主RJ，他同時也是蔡宜芳友人，近日他在直播中驚爆，去年9月他與蔡宜芳一起主持活動，當天蔡宜芳袒胸薄紗小禮服的性感裝扮，就是張益贍一手打理的！

RJ前晚在直播中，談起蔡宜芳不倫戀，他坦言，自己是到今年3月初，《CTWANT》出刊前才知道蔡宜芳跟張益贍在談戀愛，先前完全沒看出雙方有感情，也沒有覺得兩人互動有任何曖昧。他更爆料，去年9月和蔡宜芳一起主持柯文哲高雄場粉絲見面會時，「那天芳芳的穿著就讓全場非常驚豔，我可以跟大家說，其實當時蔡宜芳全身的行頭，都是張益贍打理的！」

民眾黨新秀蔡宜芳去年主持穿的這身性感小禮服，被爆料是張益贍一手打理的。（圖／翻攝YouTube）

RJ提到，當天見面會因為太忙，他雖然在後台有看到張益贍，但因為忙於主持工作，並未多留意兩人互動，當下也沒有覺得兩人有任何曖昧情愫，「等到我下一次知道她們事情的時候，就是她們已經被拍到了，就這樣」。

RJ說，當他知道這起不倫戀爆時，原本以為以張益贍是政壇老江湖，應該有能力把這條新聞在未曝光前「搓」掉，沒想到最後還是爆了。

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(中時電子報)