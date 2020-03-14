高喊「Lulu親親」！藍委質詢大聊自家寵物狗

香港日前出現全球首宗寵物狗感染新冠肺炎個案，這讓愛狗人士、名列國民黨不分區第11名的張育美非當擔心會爆發棄養潮，因此12日在立院質詢時，針對此議題質詢農委會因應與做法，但整個過程卻是大聊自家寵物Lulu，還嬌喊「Lulu親親」、「我愛Lulu」，不僅農委會官員大尷尬，連網友都驚呆了，搖頭嘆氣，國民黨主席江啟臣又要哭了！

據《中天新聞》報導，立法院社福衛環委員會12日邀請勞動部、經濟部、交通部、農委會針對「新冠肺炎受影響產業與員工協助措施」進行專題報告，並備質詢。

張育美在質詢台上，本是要探討香港寵物狗確診新冠肺炎議題，但是整個過程卻是大聊自家寵物「Lulu」，並秀出「Lulu」的照片，訴說自己和「Lulu」的相遇是因為女兒的認養，更在立院大聲向Lulu示愛，「Lulu，I love you！我每天都這樣子，牠是我的小狗，我超級喜歡牠」！這時農委會官員已是一臉黑人問號，只能露出尷尬又不失禮的微笑。

張育美強調，「我是新科立委，說真的，新科立委來到這邊，大家都這麼專業，所以都是有壓力的，所以每天回家一定都要抱牠（Lulu），安慰一下」。張直言養狗後自身的變化，「我現在好快樂，我是熟年，我是中年，絕對不是，一點也不老，帶著狗，這麼帥的，去我們社區蹓躂蹓躂，我要出國的時候還捨不得，『Lulu親親』」。

張育美更表示，「你看我講到小Lulu就這麼可愛，所以立委都要養狗，才會可愛，我照顧牠，有愛心，我現在是牠媽媽，所以每天早上牠都跟著我來立法院，改天你同意的話，我帶牠來好不好？」只對面官員面帶不失禮貌的笑容，但內心的傻眼和尷尬，早已藏不住！

許多網友看完這段質詢，也全部大傻眼！「國民黨的不分區立委……連我都覺得傻眼，這是什麼問政方式」、「天啊！傻眼！真的够了」、「國民黨選這種程度的人擔任不分區立委，難怪選戰兵敗如山倒」、「江啟臣又要哭了」！

(中時電子報)