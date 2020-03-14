桃園一名楊姓男子在2018年時，因為積欠另一名蘇姓男子毒品費用58000元，竟一刀刺進蘇男左胸，導致蘇男傷重身亡。檢警調查時發現楊男曾說：「就是要給他死！」蘇男母親向楊男求償800餘萬元，法官最終以殺人罪判楊男15年有期徒刑，另需賠蘇母334萬元，全案可上訴。

判決書指出，楊男和蘇男在2018年2月9日凌晨見面，楊男基於殺人之犯意，攜帶水果刀搭計程車前往，還對司機說：「等一下去那邊拿到錢就給你了，一個跟我有恩怨，我就是要給他死，X你娘X掰！」司機勸：「喔，不行啦，快過年了。」楊男回：「這個我一定插他的啦！」、「我就是要給他死」、「帶刀就很好用了」等語。

楊男到場後與蘇男簡短交談，預藏之水果刀朝蘇男左胸靠近腋下之部位刺入，並趁亂逃離現場；蘇男被送醫後左肺塌陷出血、氣血胸致呼吸衰竭，於5時54分低血容性休克死亡。

據《ETtoday》報導，蘇母表示親眼目睹兒子死不瞑目的悽慘一幕，到現在都無法忘懷，而且兇手楊男殺人後不聞不問，故向法院提出包括喪葬費26萬餘元、精神撫慰金200萬元、扶養費576萬元等共計802萬餘元的賠償金額。

法官審酌司機供詞，加上蘇男被刺傷口有15公分深，認定楊男殺人犯意明確，判處楊男有期徒刑15年，另需賠蘇母334萬元，全案可上訴。

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(中時電子報)