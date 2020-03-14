中共中央機關報《人民日報》14日在國際關係專欄「鐘聲」發文，奉勸美方反躬自省，認清自己的問題，管好自己的事情，停止充當抹黑他國的「攪局者」和有悖於世界人權事業發展方向的「麻煩製造者」。

文章稱，3月13日，大陸國務院新聞辦公室發表長達2萬字的《2019年美國侵犯人權報告》，以大量事實和資料，揭露美國人權狀況乏善可陳且呈日益惡化之勢的事實。

文章表示，美方把對外發起「人權攻勢」當成慣常的遊戲，自我標榜為「自由的樂土」和「民主的燈塔」。而真實的美國人權，卻有著千瘡百孔不堪的一面。英國《衛報》等多家媒體報導，截至2019年3月，圍繞美國國內出現的各方面人權問題，聯合國各領域人權問題特別報告員提出的相關正式質詢文件多達22項。但是，美方就是狂傲地概不回覆。

「鐘聲」稱，美方口口聲聲要促進世界各國的人權保障，實際卻奉行「美國優先」的單邊主義政策。為維護其國際霸權，美國肆意踐踏他國人權，踐踏以聯合國憲章宗旨和原則為核心的國際秩序和國際體系。動輒「退群」「毀約」，推卸國際責任，動搖全球互信合作基礎；頻頻「制裁」「動武」，導致世界多地陷入動盪混亂，引發嚴重人道主義災難，其國際道義和信用早已蕩然無存。

2019年9月10日至11日，聯合國人權理事會第四十二次會議就人權高專報告舉行一般性辯論，世界和平理事會就批評美國對拉美國家的干涉違反《聯合國憲章》，侵犯自決權和國家主權，國際調停會也譴責其強迫移民家庭分離。

專欄分析，在當前新冠肺炎疫情快速蔓延的大背景下看人權問題，人們更能體會到，在抗擊疫情的關鍵時刻，只有把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位才是重視人權，只有做好疫情防控，通過多邊合作提升全球抗擊疫情的能力，才是維護人權。

「鐘聲」說，可歎的是，美方在人權問題上的雙重標準始終如一，假借人權干涉他國內政時的做派始終如一，打著人權幌子圖謀霸權的行徑始終如一。美方這種行徑嚴重違背國際道義和人類良知，為一切善良和正義的人們所不齒。

專欄強調，毫無疑問，美方年復一年杜撰無中生有、顛倒黑白、惡意中傷的腳本攻擊他國人權，結果只是讓自己背負不斷加重的道義包袱。製造道義赤字的遊戲，不可能沒有代價。

關鍵字：人權報告，麻煩製造者，美國優先，新冠肺炎

(中時 )