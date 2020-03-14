全球確診新冠肺炎的人數已達萬，許多國家都積極投入藥物、疫苗研究，而英國倫敦有家公司，更是提出2週13萬台幣的酬勞，誠徵疫苗受試者，吸引上萬人報名參加，但篩選條件之嚴苛，僅限18到55歲健康且不吸菸的人。

綜合英媒報導，位於英國倫敦東部的「瑪莉皇后生物企業創新中心」（The Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre）為研發出新冠肺炎的疫苗，招募了24名受試者來擔任實驗體，期間需在中心隔離14天，並提供每位受試者3500英鎊（約台幣13萬元）的酬勞。

該生技公司將24名受試者分兩組，第一組施打疫苗，第二組則是施打安慰劑，並在一個月後，以鼻噴劑的方式，給受試者兩種冠狀病毒（OC43和229E），這兩種病毒僅會引起輕微呼吸道症狀，不似新型冠狀病毒嚴重。

消息一出，吸引上萬人報名，但由於該實驗需要健康的個體，因此受試者的合格率很低，因為該研究地目標對象希望是18至55歲的人，且排除吸菸者、已有抗體的人。

而台灣也積極研究疫苗，國衛院院長梁賡義表示，今年6月初應能選定最佳地候選疫苗，並進行毒理研究、動物實驗，預估臨床實驗至少需花費1年。

(中時電子報)