ErlingHALAND上一場沒進球，貢獻1次助攻。（達志影像）

【德甲足球】沙爾克[email protected]多特蒙德 03/14(六)22:30 賽事編號:0314-681

多特蒙德後衛阿什拉夫‧哈基米上一週聯賽協助球隊奠定勝局，是本賽季各項賽事的第7個進球，對一名右後衛來說進球效率十分之高。於冬季轉會窗加盟之後，狀態一直處於高峰的挪威年輕前鋒ErlingHALAND，雖然上一場聯賽並沒有進球，但貢獻了1次助攻；而JadonSANCHO也在同一場比賽交出了助攻，本賽季聯賽已經累積了15次，正與拜仁慕尼黑的湯瑪斯‧穆勒爭奪助攻王。隊長馬可‧瑞斯及中場湯姆士‧德雷尼仍在養傷沒有辦法上場。

沙爾克04仍然是滿營傷兵，中場蘇阿特‧塞爾達、奥馬爾‧卡斯蒂亞、後衛OzanKABAK以及丹尼爾‧卡利格瑞等都在康復階段；沙利夫‧桑及班傑明‧史塔姆包利雖然已經回復操練，但仍然未能正式參與集訓，應該還沒有足夠的狀態出戰。幸好阿米恩‧哈里特上星期已經康復，但前鋒貝尼托‧拉曼聯賽陷入了進球荒。

多特蒙德於德甲已經4連勝，當中包括上一輪作客2:1打敗了慕森加柏之後，已經超越了RB萊比錫上升至第2位，但仍距離榜首的拜仁慕尼黑有4分之多。另一支中上游隊伍沙爾克04持續表現低迷，已經有7輪的德甲沒有獲勝，上一場也只能在主場跟排名比較低的霍芬海姆打平1:1，對爭奪下一賽季歐冠的門票機會已經不大。多特蒙德剛剛週中打完了歐冠16強第二回合的比賽，結果作客敗於巴黎聖日耳曼之下而被淘汰出局；以目前多特蒙德的進攻能力，本場勝算相當之高，但沙爾克04往往都能在德比戰之下非常拚命，本場可選「總進球」大。

雙方最近3次聯賽對賽之中有2次總進球都在3球或以上，而最近3次聯賽對賽，勝敗平都各1次。

提摩‧瓦爾納最近3場聯賽沒進球。（達志影像）

【德甲足球】弗萊堡@RB萊比錫 03/14(六)22:00 賽事編號:0314-679

RB萊比錫於週中的歐冠16強比賽當中有改打中場中路的馬塞爾‧薩比策梅開二度，而他本賽季聯賽也有8球的進球，隊內僅次於首席射手提摩‧瓦爾納。右後衛諾地‧穆奇里在該仗比賽當中被撞倒之後一度暈倒送進醫院，但後來已經確認並沒有大礙；以防萬一本場應該會先作休息。中後衛達約特‧烏帕梅卡諾因本賽季累積領了5黃牌之後本場需要停賽。

弗萊堡左後衛克里斯琴‧剛特上一場聯賽立功進球，但與中後衛曼努爾‧果德都因為受傷要提早下場休息；只是曼努爾‧果德週中已經回復操練，繼續先發上陣機會較高。中場麥克‧法蘭茲及權昶勳因狀態不足上陣成疑。

RB萊比錫雖然在歐聯輕鬆淘汰熱刺打進8強，但最近聯賽成績不太穩定，對上7場比賽只得2場勝仗，包括上週作客被沃夫斯堡打平之後，聯賽連和，已下跌至第3位，爭奪冠軍的希望大打折扣。中上游分子的弗萊堡結束了3輪德甲不勝，上輪在主場以3:1輕鬆擊敗柏林聯，但本賽季客場成績都不太好，最近落敗機率較高；相信RB萊比錫可藉歐冠晉級之氣勢於本場比賽承勝追撃輕取對手。

RB萊比錫最近3次聯賽主場對弗萊堡均獲全勝，而且當中2次勝出3球以上，而最近6次聯賽對賽總進球全部都在3球或以上。

湯瑪斯‧穆勒本季助攻16次德甲居首位。（達志影像）

【德甲足球】拜仁慕尼黑@柏林聯 03/15(六)01:30 賽事編號:0315-682

柏林聯的首席射手塞巴斯蒂安‧安德森最近重拾進球觸角，已經連續3輪聯賽打破對手的大門。3中衛當中之一的馬文‧弗里德里希上一輪被罰紅牌，本場需要停賽。

拜仁慕尼黑射手羅伯特‧雷旺多斯基脛骨受傷需要休息至下個月初，上一場比賽取代他先發位置的小將JoshuaZIRKZEE一度於比賽中因傷需要退下火線，但在週中已經回復操練，相信仍可以上陣作賽。而爭取進球的責任仍需要依靠上輪也有進帳的湯瑪斯‧穆勒，而他本季助攻也高達16次，於德甲助攻榜暫居首位。

柏林聯上輪雖作客弗萊堡以1:3落敗，繼續處於聯賽榜的中下游位置，暫時沒有保級的威脅。拜仁慕尼黑上輪作客2:0擊敗了奧格斯堡，各項賽事已經6連勝，在德甲榜首優勢仍有5分之多，並有後顧於下週中歐冠主場對切爾西一戰。雖然拜仁慕尼黑實力遠勝於柏林聯，但最近兩仗都只是小勝對手，而且在缺少羅伯特‧雷旺多斯基之下進攻力度銳減，本場又需要多讓球，可選受讓的柏林聯主勝。

雙方上次對賽拜仁慕尼黑只是小勝2:1。

(中時電子報)