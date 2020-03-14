由法國設計大師Philippe Starck於台北設計的精品飯店，其餐廳和酒吧由港廚張卓智Constant Cheung主掌，新法菜風潮頗受好評。最新春季菜單提供超值午餐、晚餐套餐服務，也抓緊外送到府宅經濟需求。

主廚曾在多家知名米其林餐廳修業，最擅長以歐陸時尚料理手法，結合亞洲風味元素，打造新穎味蕾體驗。春季菜單提供外燴和超優惠「280元套餐外送」，可選一道前菜加一道主菜，前菜如精緻濃湯或起司、火腿、沙拉組合；主菜如多種義大麵、燉和牛頰配白飯、奶油煮雞胸配白飯等，用料皆新鮮入味。即日只要11:30到19:45提早去電訂5套以上，約45分鐘就能送到飯店附近者手上。

餐廳重頭戲午、晚套餐，創意前菜如：「花園」用薄荷油醃製新鮮奇異果和甜豆佐布拉塔起司，以食材原味激喚味蕾。湯品「絲絨雞高湯」以粵菜手法加西餐元素，煲煮出濃郁雞湯，搭配春筍絲、醃製竹笙，以鮮奶油畫龍點睛，增添滑順口感。再來「香煎北海道干貝」搭配佃煮昆布，佐鳳梨莎莎、布里起司泡泡帶出鮮甜感。

左：春季套餐特色前菜「香煎北海道干貝」；右：風味主菜「紅酒燉澳洲和牛面頰」。（圖／S HOTEL）

主菜之一「澳洲和牛面頰」，以紅酒燉牛，配炭烤高麗菜與豆薯，肉嫩菜香入口即化。主菜另可選「放山雞」佐法式鴨肝醬配蝦夷葱與薑，佐料發揮主廚香港家鄉味特色，襯上台灣放山雞雞胸口感更細緻。

主餐之一「台灣放山雞佐法式鴨肝醬配蝦夷葱與薑」，雞胸肉細緻入味。（圖／S HOTEL）

最後甜點有：義大利風味「香蕉義大利黑醋冰淇淋」，酸甜冰淇淋沾著香蕉乾吃，讓人一口接一口。「星球」椰子乳霜、百香果醬夾心巧克力，獨特的星球造型，敲開後椰子乳霜在口中散開，搭配跳跳糖、芝麻蛋糕風味獨具！（午餐套餐680、880元，晚餐套餐1,580、1,980元，4月30日前晚餐享75折優惠。）

造型獨特甜點「星球」含多風味夾心，搭跳跳糖、芝麻蛋糕增添口感。（圖／S HOTEL）

4月30日前飯店推優惠，適用晚餐75折，或國人住S Double或S Twin套房只要2,999元。（圖／S HOTEL）

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(中時電子報)