自稱已經3年沒談戀愛的女星蘿莉塔，日前上TVBS《女人我最大》錄影，分享過去為了求桃花、談戀愛，她做了許多努力。包括去拜狐仙、拜四面佛，甚至灑大錢買佛牌，最後竟然求助神秘的「泰國人緣油」。結果蘿莉塔事後上網查，發現自己拿來擦身體的「泰國人緣油」，竟然是從人的「屍體」所提煉出來的。

蘿莉塔在節目中表示，她其實到了25歲，才交到人生中第一個男朋友，過去因為太想交男友，想得到的「招桃花」方法她都試過。包括祭拜狐仙，她曾在朋友的推薦下去參拜過。當時她打聽到，狐仙喜歡吃麻糬，於是她買了超多麻糬祭拜，結果拜完後，朋友說要當場把供品吃掉才靈驗，導致蘿莉塔一口氣吃了20顆麻糬後腸胃炎，但還是沒有桃花上門。

後來又有朋友推薦她去泰國拜四面佛，所以她曾經一年去了4次泰國誠心參拜，結果跟她同行的朋友，後來通通脫單，只剩她仍孤身一人；後來她聽說泰國佛牌很靈驗，但一個要價3000多元，可是為了成功交到男友，蘿莉塔一口氣跟店家買了6個，「但仍然沒有桃花。」

後來蘿莉塔跑回店家抱怨，最後店家給了她一罐神秘的「泰國人緣油」，要她天天擦，保證能招桃花。結果她買回家後上網查了才發現，所謂神秘的「人緣油」，竟然是從人的屍體提煉出來的，嚇得她趕快把所有的東西都丟掉，不敢再亂用偏方招桃花。

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(中時電子報)