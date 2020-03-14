新冠肺炎疫情持續蔓延，目前全球累計超過14萬確診病例，死亡人數達5千多人。BBC整理出世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）多次公開發言內容，網友看完拳頭都硬了。

BBC中文網摘錄出譚德塞發言，在臉書表示，「新型冠狀病毒疫情爆發以來，世界衛生組織總幹事譚德塞都公開說過什麼？」

1月23日譚德塞說，「中國分享疫情信息非常及時，及時採取相應措施，展現出相當高的透明度。」

1月31日，「世衛反對任何針對中國的旅遊及貿易限制」。

2月11日，「中國以外的疫情傳播可能『冰山一角』……必須團結對抗病毒，確保疫情不會失控。」

2月12日，「比起恐怖襲擊，病毒能引發政治經濟文化動盪的威力更大……國際應該更積極對抗疫情，把這項病毒視為頭號公敵。」

2月21日，「中國心型肺炎新增病例持續減少，趨勢令人鼓舞。」

2月24日，「現在使用大流行一詞不符合事實，肯定會引起恐慌。」

3月2日世衛組織再次表示，2019冠狀病毒疫情仍未構成全球大流行。3月11日，世衛組織正式宣布，2019新型冠狀病毒肺炎成為大流行疾病。

譚德塞說詞反覆，日前才終於改口表示新冠肺炎「全球大流行」，網友留言罵翻，表示「反指標」、「打臉總是來的快」、「除了說廢話，他到底幹了什麼？」「他說什麼，反向思考/動作就對了」、「他是否欠全世界一個道歉？」

(中時電子報)