羅志祥（小豬）5年前認戀大陸網紅周揚青，近年頻傳好事近甚至秘婚，最近卻爆出兩人陷入冷戰，8年感情告吹。媒體報導，兩人鬧翻原因盛傳與結婚有關，兩人對婚姻沒共識才暫時走不下去，但沒分手，最後結果如何就要看兩人緣分。

羅志祥過去曾和Makiyo、Selina、李毓芬、蝴蝶姐姐等人傳緋聞，2015年他被拍到和周揚青住同間飯店，他連續兩晚跑到女方房間過夜，羅志祥隨後認戀，近年來兩人越來越公開，周揚青稱呼羅志祥母親為「媽媽」，關係看似穩定，也獲得不少網友祝福。

近日卻爆出羅志祥和周揚青因故鬧翻，網友還發現兩人疑似在網上隔空交火，小豬拍影片旁白卻配上：「沒有貼過假睫毛、沒有隆過鼻、沒有豐過唇、沒有墊過下巴，這叫素顏」，疑諷承認過整形的周揚青，周揚青則穿了穿了FOG的上衣，而羅志祥的品牌過去被指有抄襲FOG的嫌疑。

對於上述傳聞，當事人都未正面解釋，據《鏡周刊》報導，一名有八卦公信力的網友爆料，兩人分手主因離不開結婚2字，而這也是愛情長跑多年的情侶常出現的問題，也說兩人還沒有完全斷開，仍有可能復合。而昨周揚青澄清自己沒有買水軍黑小豬，強調：「我不是那種搞小動作的人，我喜歡正面剛」，至於分手了沒不願多說。

(中時電子報)