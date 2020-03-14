28歲港星胡淽喬外貌甜美，2009年在烹飪遊戲節目《美女廚房》擔任「美女廚神」走紅，過年期間和男友回武漢過年，沒想到新冠疫情爆發後，武漢宣布封城，她為了陪伴男友自願留在當地。如今50天過去，胡淽喬日前發文提到，當地疫情趨緩，現在已經開放民眾上街了，而她也曝光武漢目前的現況。

受困武漢50天，胡淽喬在IG發文，表示自己已經超過一個月沒去超市了，儘管鎮上還沒完全解封，但當地近期已無出現新病例，在有配戴口罩的前提下，現在可以到鎮上大街買東西了；為了補助男朋友生日，胡淽喬昨（13日）特地上街買蛋糕，但是農村的蛋糕店只有一家，而且受到疫情影響，許多原物料都買不到，能選的蛋糕款式也不多。

胡淽喬到當地超市購物。（圖／翻攝自胡淽喬IG）

此外，胡淽喬也曝光當地封城後的情況，她提到，大街上只有零星店舖營業，街上都沒什麼人，只有一些檢察人員在街上呼籲大家別在外待太久，還有要記得戴口罩，原本超市是不給民眾進入的，只能告訴店員需要什麼，再由店員進入幫忙取貨，不過店家看到胡淽喬與另一名同行的女性友人，決定放行讓她們進去選購商品，讓她直呼：「整間超市只有我們兩個人，店員比客人還要多！」

胡淽喬居住的農村距離鎮上的超市較近，走路只需要10分鐘，但一些住在山區的村民若要買東西，就必須經過5個關口（檢查站），比較難買到零食。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)