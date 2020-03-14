民眾黨立院黨團助理蔡宜芳與已婚的同黨中央委員張益贍爆不倫戀，兩人被民眾黨分別停權1年及開除，但是被處分原因都不是不倫戀。網友對此酸說：「黨內要搞不倫戀可以不追究，但跟黨外的人搞『政黨不倫戀』就要受處分，是這樣解釋沒錯吧。」

蔡宜芳與張益贍爆不倫戀後，又被桃園市議員王浩宇爆料稱，張益贍對王說，「一起努力拉下他（時代力量）」、「加油囉，想想有什麼招」等語。民眾黨以張益贍未經黨中央授權，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略，違反黨章規範的「正直誠信」原則，開除黨籍；蔡宜芳則被認定「參與程度尚輕，但知情不報任其發展，亦屬傷害黨譽之違紀事項」，處以停止黨權1年處分。未來1年將不得選舉黨代表，也不得擔任黨職。

PTT網友則提建議說，這次甜姐兒蔡宜芳一時被愛情沖昏頭，誤入陷阱被人操作一波，畢竟她還是有戰功──拉下民進黨許淑華，所以不用開除她。民眾黨可以派蔡宜芳選中壢議員，如果能拉下「佛地魔」，剷除阿北心腹大患，替阿北報仇，可是大功一件，也可藉此將功贖罪洗白了。

(中時電子報)