從北京趕赴武漢工作超過40天的呼吸與危重症醫學專家、中國工程院副院長、中國醫學科學院北京協和醫學院校長王辰，接受大陸官媒新華社專訪指出，做好核酸與血清抗體流行病學調查，是眼下為今後實現科學防控必須完成的極為緊迫的關鍵任務。

王辰說，目前對新冠病毒的傳播與致病規律還遠未深入掌握，而核酸與血清抗體流行病學調查是把握這一疾病流行規律的最關鍵科學證據，是對進一步防控措施作出科學決策的最重要依據。

王辰認為，現在，沒有人知道這種2019冠狀病毒疾病是像SARS一樣戛然而止、倏然而去？還是像流感一樣長期存在，間斷流行？或同B肝一樣可長期存在於一部分缺乏足夠對之免疫力的人體，進而傳染其他人？還有無其他情況？只有進行科學研究才能回答這些問題，而研究的主要方法就是核酸與血清抗體流行病學調查，得知傳播與發病規律，據以制定防控方略。

王辰指，總體而言，大陸本輪疫情流行高峰已經過去，此時須及時、立即調查以武漢為代表的疫情嚴重地區和其他代表性地區的人群中核酸與血清抗體的基線情況，今後動態把握。

王辰說，這一調查之重要無以復加，要實施好，除了在專業上嚴格設計、實施外，必須有行政上的堅定支持，必須意識到這是提高當前疫情防控這一關鍵社會治理水準與能力的關鍵一招。不能再耽誤了，再晚啟動就失去了對當前基線水準的評估意義。一旦人群開始流動、復工復產復學之後，情況就會發生變化，難以前後對比，而這種對比對於判斷疫情走向至為重要。尊重科學，尊重專業性，這是當前和今後在疫情防控中必須加強的基本態度。

王辰表示，如果通過調查能夠發現一些帶毒者、隱性感染者、慢性感染者的話，對他本人、家庭、所在單位和社區，乃至當前疫情防控工作都有至為重要的意義，可據以採取對應措施。他呼籲，要形成社會共識：抗體流行病學調查對個體和家庭、單位、社會都是件大好事，大家應該積極配合和推動。

王辰指，新冠病毒的全球大流行在趨勢上已經看得很清楚。大陸現在既有內部產生病例的壓力，下一步很嚴峻的就是面臨著外部輸入的壓力。對此，要預先考慮、謀畫好防止輸入的有效、適用措施。他強調，這次疫情之中或過了以後，一定要樹立一個基本意識，並切實體現於行動的就是，對付傳染病最關鍵的是公開透明。

(中時 )