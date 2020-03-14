鄭男謊稱岳父病死，沒錢辦出院手續，桃園葬儀社業者郭先生掏6萬元幫忙，發現是場騙局後氣得他「落人」抓鄭男並且報警。（圖／翻攝當事人臉書）

台中1名男子鄭涼城（39歲）專用「父親過世」、「岳父母過世」當理由，透過熟人找葬儀社辦後事，讓業者鬆懈心防後再以三寸不爛之舌，裝可憐說沒錢付出院費等語，讓業者心軟借錢，鄭男拿到錢就不知去向，他用這套劇本騙倒許多殯葬業者，北部及中部等多家禮儀社業者、唸經法師都受騙上當。

遭騙的受害人之1，桃園葬儀社業者郭先生表示，去年11月初，鄭男透過布袋戲團友人找上他幫忙，聲稱其岳父病死在台中榮總，自己沒錢辦出院手續，希望回桃園辦喪禮。

見鄭男說的可憐，郭先生動了惻隱之心掏了6萬元借他付清醫藥費，還派接體車下台中去載大體，沒想到接體車到了，鄭男卻神隱，電話不接還封鎖對方，郭先生氣炸除了報警，並請朋友將鄭男「找出來」，在他全身練了一套「降龍伏虎拳」。

台中多家葬儀社業者也大吐苦水，鄭男以同樣手法，謊稱長輩過世，騙取數萬塊錢。（圖／當事人提供）

另外1台中葬儀社業者則同樣遭鄭男以相同手法騙了1萬塊錢，不過這次鄭男謊稱岳母在彰基過世，沒錢辦出院，因為過去確實有家屬也發生過同樣情況，業者沒多想好心借錢，卻沒想到遇上詐騙。

受害的不只葬儀社業者，台中1名專門在喪禮唸經的法師也說，今年初跟鄭男接觸，他同樣聲稱父親過世，要請法師誦經助念，因為鄭男很了解宗教、葬禮流程等等，雙方一拍即合，鄭男以忘記帶錢向法師調頭寸，借了3、4萬，但到了約定日子，棚子已搭好等著開壇念經，鄭男人沒出現也聯繫不上。

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(中時電子報)