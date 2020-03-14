台中1名鄭男（39歲）自稱父親過世，專騙桃園、台中、彰化、雲林等地葬儀社業者，粗估有百人受害，但據鄭男友人轉述，鄭男的雙親都還健在，「亂說父母親死亡來詐騙實在是不肖子」。而鄭男還曾以濟公乩身、宮廟主委等10多個身分行騙，受害者至少上百人，雖然受害者紛紛提告，鄭男詐騙行徑也上新聞，但他似乎沒在怕，全台繼續一直騙。

本刊調查，鄭涼城有包括詐欺、竊盜、恐嚇、妨害自由等多項前科，但每次交保後又到處趴趴走，在桃園大園區開葬儀社公司的郭姓負責人表示，鄭男用「父親過世」不斷騙人，其實他的父母都還健在，跟鄭男念國中的兒子一起同住在大園區。鄭男詐騙金額雖然都不高，從1、2萬到6萬不等，但他每每騙到錢就上酒店消費，錢花完就繼續找尋下個詐騙目標。

鄭男自稱是濟公乩身，常以宮廟的名義到處借錢，也曾因詐騙信徒而被告，某宮廟人員臉書提醒大家小心鄭男。（圖／當事人提供）

除了專騙葬儀社外，鄭男還有另個身分，他自稱是濟公的乩身，可以幫信眾作法消災等等，在新北、桃園打著神明名義四處向信徒借錢，男子曾以宮廟搬遷要求信眾護法捐錢，一對夫妻被詐騙5萬多元憤而提告，還一度登上新聞版面。而消息傳開，鄭男終於騙不下去，他才改變目標專騙葬儀社業者，光桃園就20餘家業者上當。

受害人郭先生也將鄭男照片以及受騙經過PO上臉書社團「殯葬禮儀最大黨」提醒同業小心此人。不過，就算公布電話和照片，鄭男依舊故我繼續行騙。

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(中時電子報)