黃鐙輝擔任大愛劇場新戲《人生算什麼》男主角，他透露過去電視台多次邀約，都因為檔期問題無法成行，這次因提早半年提出，剛好碰上空檔可以接演，他半開玩笑說：「該是要替菩薩做事的時侯了，沒想到拍攝期間就得了金鐘獎。」他為戲停止健身，微微發福，飾演太太的陳婉婷都笑說：「感覺到他的肚子胸肌都變軟了。」

黃鐙輝、陳婉婷、黃云歆、方大緯、樓心潼出席記者會。（圖／林士傑）

該劇主要演員都是第一次合作卻有很多巧合，黃鐙輝跟方大緯同月同日生，飾演太太的陳婉婷，十年前還是黃鐙輝的經紀助理，沒想到兩人竟然有機會合演夫妻，讓大夥都感歎：「很有緣。」

飾演黃鐙輝童養媳的黃云歆是表演碩士，在劇中篇幅不多力道都很強，黃鐙輝常跟黃云歆請教。談及最艱難的拍攝，大家一致認為是全劇都要以宜蘭腔講台語。而黃鐙輝以及方大緯演出台電維修人員也都得冒著接觸幾萬伏特高壓電的風險演出。

其中一場戲，黃鐙輝需要騎腳踏車掉到田裡，第一次拍攝時使用真的用泥巴，第二次時劇組貼心的幫他準備敷臉用的火山泥，卻因敷太久整個臉都乾到不行，相當辛苦。

黃鐙輝為戲騎車摔進田裡。（圖／大愛提供）

黃鐙輝為戲騎車摔進田裡。（圖／大愛提供）

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(中時電子報)