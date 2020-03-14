人稱「蝦叔」的香港資深男星關海山是著名的老戲精，由粵劇名伶轉型當演員的他，戲路百變，演藝作品橫跨大小銀幕，事業亮眼的關海山感情生活也多采多姿，關海山一生有4段婚姻，而關海山於2006年逝世後，關海山還屍骨未寒，卻意外掀起4妻爭產大戰。

關海山從小向父親學藝，是文武全才的粵劇小生，後來關海山轉型當演員，演藝作品橫跨大小銀幕，經典劇集《親情》、《誓不低頭》或是電影《A計劃》、《辣手神探》、《男與女》，都可以看到關海山身影，關海山成為戲路縱橫的性格演員，不論是父親、董事長、醫生、律師或是小販角色都難不倒他。

雖然關海山幾乎都是演配角，但他在演藝圈地位甚高，關海山在1992年以電影《五億探長雷洛傳》拿下金馬獎和香港金像獎最佳男配角，而他在同年的賀歲電影《家有囍事》中，飾演搞笑老爺角色，更是令人印象深刻。

關海山演藝成績亮眼，他的感情生活也多采多姿，關海山經歷過4段婚姻，前3段都沒有註冊，關海山2006年過世時還屍骨未寒，生者卻掀起財產大戰，關海山的前任妻子和子女因不滿第4任妻子曾娣蓉對關海山的財產輕描淡寫，曾娣蓉也表明不想讓關海山前妻和子女出席喪禮，關海山的後事卻爆發家醜，紛紛擾擾令人不勝唏噓。

(中時電子報)