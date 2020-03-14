大陸一名正妹日前在友人的聚會上，認識了一名開「保時捷凱燕」（Cayenne）的男子，眼見對方開近千萬名車，立即墜入愛河，2周內發生17次性關係，直到友人告知她把國產「眾泰」，誤當是「凱燕」，讓她臉上無光，氣的喊分手。

一名女網友在微博《網紅的那些破事兒》投稿表示，她在聚會上認識一名穿著打扮低調的男子，因2人住得很近，對方就送她回家。前往開車時，她一眼認出對方開的是保時捷熱銷車款「凱燕」（Cayenne），心想原來是「隱形土豪」，心裡就幫他加了許多分，2人很快地陷入熱戀。

「眾泰」的車頭LOGO，與保時捷凱燕」（Cayenne）相似。（圖／翻攝自微博）

女子表示，約會時「凱燕哥」身上總是穿著百元淘寶貨，也常吃路邊攤，從不裝闊，本以為撿到了一個有錢又踏實的男人，就對他百依百順，交往2周獻身17次。

但某天她將自己坐在「凱燕」車的照片發布到好友圈，卻收到閨蜜私訊直指「這不是凱燕」，是一台價值僅10幾萬人民幣（約新台幣43萬元）的國產車「眾泰」，女子面子掛不住，痛罵男友虛榮：「10幾萬的車非要貼保時捷車標，你這男人太噁心了」、「在一起2周睡了我17次，現在想到真的噁心。」。

不料，女子的發文卻遭網友砲轟「要不是看上車才跟他在一起，妳也不會被睡17次」、「這女生太虛榮了，又沒有見識」、「為什麼我瞬間很想去買一輛眾泰？」。

(中時電子報)