根據台灣睡眠醫學學會統計，台灣每5人就有1人深受失眠之苦，全台失眠人口已經超過400萬人。根據健保署的統計資料，2018年全台灣處方超過9億顆安眠藥，不禁讓人想問，睡個好覺真的那麼難嗎？中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺表示，其實失眠背後很多原因，其中一項主因，跟使用3C產品有很大的關係。

王明鈺指出，一般夜晚光線減弱後，大腦中的松果體就會分泌褪黑激素，促進我們的睡眠。現代人所使用的3C產品螢幕都富含藍光，這些藍光在進入視網膜後，會被轉換成神經訊號傳至大腦的視交叉上核，經交感神經傳導至松果體，松果體被錯誤通知了「天還亮著」的訊息後，抑制並且延後了褪黑激素的分泌，睡意下降。再加上，若是在床上使用智慧型手機或平板，常常越看越起勁，讓腦袋運轉不停、難以放鬆，會讓我們與床產生了錯誤的制約，從「放鬆、睡覺」逐漸轉變為「清醒的使用智慧型手機、平板」，更睡不著，失眠的狀況形成惡性循環。

2015年台灣睡眠醫學會曾對「睡前3C用品使用狀況」展開調查，發現20∼49歲的族群中，失眠者睡前使用3C產品的比例略高於非失眠者，而且47.3％主觀認為使用3C產品會影響睡眠品質。

王明鈺建議如果真的需要在睡前使用3C用品該怎麼辦呢？第一步，請您離開床上使用3C產品，讓床真正的回復為「放鬆、睡覺的地方」；第二步，請您調整3C產品的螢幕背光，降低藍光的強度，讓松果體發現「天黑了」，促進褪黑激素分泌，增加睡意。身心科周伯翰醫師也表示，失眠跟焦慮、憂鬱、壓力或是身體疼痛有關，如果沒有仔細評估找出背後原因對症下藥，若只開安眠藥給患者，可能會導致安眠藥越吃越重的情形。

臨床心理師林詩穎和洪櫻慈也針對有失眠困擾，特別是希望靠著自己的力量而非藥物控制睡眠的患者，提供了失眠的認知行為治療，透過睡眠的認知行為治療協助找出問題癥結，帶領重新檢視因失眠產生的睡眠迷思、睡眠所引發的情緒和失眠後的生活習慣，協助調整想法和行為，營造出成功的入眠經驗，提升自行入眠的自信心。

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(中時電子報)