微軟拋震撼彈！創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）將退出微軟董事會，同時也將從巴菲特掌管的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）董事會卸任。消息一出，微軟股價於周五盤後大跌3.2%，報153.74美元。

比爾蓋茲在LinkedIn上po文表示，「我決定退出微軟和波克夏海瑟威董事會，並利用更多時間來投入慈善事業，包括全球健康、發展、教育和氣候變遷等議題上。微軟和波克夏董事會從來沒像當前如此穩健強大，我認為該是卸任的時刻。」

蓋茲強調，「退出微軟董事會並非退出公司，微軟是我畢生努力心血，我將持續與Satya Nadella（微軟執行長)和高層保持聯繫，協助微軟共創偉大願景，此時我比過往任何時候都更覺得樂觀。」

1975年，蓋茲與保羅艾倫（Paul Allen）共同創辦微軟，擔仼首席執行長（CEO），直至2000年將CEO職務交棒給鮑默（Steve Ballmer），2014年2 月再由納德拉（Satya Nadella）接下執行長重任。

蓋茲是微軟最大的股東之一，目前持股微軟約1.36%持股。微軟於1986年上市，市值達1.21兆美元（台幣36.46兆元）。

(中時電子報)