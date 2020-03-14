台灣男星高以翔，去年11月在大陸錄製《追我吧》節目中意外猝死，震驚演藝圈，事後節目所屬浙江衛視，一度遭痛批安全防範工作不夠到位。最近大陸娛樂圈，因為新冠肺炎疫情慘重，許多節目都暫時停止錄影，但最近音樂綜藝節目《天賜的聲音》開始復工，但不少網友看到最新預告紛紛傻眼，因為包括張韶涵、胡彥斌等藝人，在節目錄影現場，竟帶著街邊小吃攤常見，毫無飛沫防護功能的透明口罩錄影，引發許多人砲轟，怒批浙江衛視又在草菅人命了。

張韶涵戴的透明口罩，其實不具防疫效果。（圖／翻攝自微博）

大陸《天賜的聲音》音樂節目，最近曝光了新的節目預告，許多網友發現，這些來錄影的大明星，竟然都戴著餐廳服務生常用的透明塑膠口罩。由於這類口罩完全沒遮住鼻子，嘴巴前面的透明擋板也起不了什麼防堵飛沫的作用，口鼻等於都暴露在外面，有戴等於沒戴。引來不少網友怒斥浙江衛視是「殺人台」、「掙錢第一，人命第二」，還有人嘲諷問電視台「是跟食堂阿姨借來的嗎？」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)