民眾黨新秀蔡宜芳擁有清純臉孔與F罩杯火辣好身材，日前遭《CTWANT》踢爆與人夫民眾黨中央委員張益贍大搞不倫戀，兩人不僅在車上激吻，還跑去摩鐵開房「談公事」。消息曝光後，PTT女神qn（黃拉結）便在臉書提到，第三者是不是都會有一種「捉迷藏心理」，認為最危險的地方就是為安全的地方，讓去年因介入阿翔婚姻的謝忻躺著也中槍了。

去年阿翔與謝忻爆出不倫戀，兩人形象重挫，休息一陣子後才相繼復工，qn提到，當不倫戀情尚未爆發前，謝忻曾去阿翔和老婆Grace的合照下方留言「好性感好甜蜜」。

至於蔡宜芳與張益贍的這段情，男方去年6月曾在臉書PO出與妻子一同去參加女兒畢業典禮的3人全家福合照，並打道：「連自己畢業都沒那麼認真全程參與。」不過戀情被踢爆後，如今被發現底下的留言中，蔡宜芳也在其中並署名「蔡芳芳」寫道「真的好美」加上一個「愛心」的表情符號，親密互動毫不避諱。

張益贍去年在臉書PO出與妻女合照，被發現蔡宜芳署名「蔡芳芳」，毫不避諱在底下留言加愛心。（圖／翻攝張益贍臉書）

對此，qn相當好奇地說：「有沒有第三者都會跑去男方fb妻小合照下留言都不避嫌的八卦？」她也質疑這些第三者是不是認為「最危險的地方就是最安全的地方」？抑或是一種「侵門踏戶」的概念？這點令她真心不解。

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(中時電子報)