場外有示威人士，高舉標語抗議，「中火要開火了，中部人要火了！」。（張妍溱攝）

交通部長林佳龍14日至台中市東區建國市場，關心市場攤商口罩配售情形，針對行政院宣告《台中市管制生煤自治條例》無效，林佳龍表示，地方不要把責任推給中央；場外有示威人士，高舉標語抗議，「中火要開火了，中部人要火了！」，林佳龍說，中央地方要成夥伴關係，「請台中市政府加油！」

「管制不是禁用」，林佳龍今天表示，擔任台中市長任內，曾推動管制生煤防治空汙，2016年自治條例在議會決議通過，當時雖然中央有不同意見，但卻未被宣告無效，因當時遵守空汙法，沒有另訂罰則，要求台中火力發電廠減煤、減汙、減排。

林佳龍指出，因為空汙法的修改，中央也請地方要做司法性的修正，依法行政是民主國家的基礎，所以這個部分必要努力，能夠做到中央、地方是夥伴關係，因為改善空汙是全民的目標，不分中央、不分黨派。

「別對抗，須溝通合作」，交通部長林佳龍建議，現在空汙法有修改新規定，要做配套修改，這是地方要努力，今年1月到2月空氣品質較去年退步，改善空汙，不僅固定汙染源，他提出的86項改善空汙方式，每一樣都要落實，才可以繼續進步。

台中市政府環保局表示，《台中市管制生煤自治條例》已施行4年，依照此條例處分多次業者的污染事實，中央從未宣告無效，在中市府依法關閉2部燃煤機組後，突然宣告無效，連環保團體都出面質疑中央，後續中市府會再提出救濟辦法。

另外，法制局提到，此次行政院宣告無效的條文中，關於不再核發許可執照及應使用封閉式建築部分，均宣告從自治條例公布日2016年1月26日自始無效，這部分完全與空污法107年8月1日的修正無關，豈可說是未配合空汙法修正。

為了體恤市場攤商做生意忙碌，沒空檔排隊買口罩，交通部長林佳龍與民進黨立委黃國書向經濟部申請，14日提供台中市建國市場711個攤位承租人，1周6片1次配售口罩。振興抵用券運用範圍有商圈及傳統市場，林佳龍現場宣傳振興抵用券，大家多多使用消費。

(中時 )