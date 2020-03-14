急診醫白永嘉曾發文推祟石祟良，讚他能暢通醫院急診科主任與官方的溝通，也是台灣目前防疫成功的一大關鍵。(資料照片 林周義攝)

中央流行疫情指揮中心每天開記者說明最新疫情，指揮官陳時中沈穩的發言表現，可說相當程度穩定民心。不過，昨天媒體問到罹患新冠肺炎是否影響男性生殖的問題，竟羞遞麥克風給衛福部醫事司長石祟良，石祟良接麥後也尷尬不失禮的回應。急診醫白永嘉曾發文推祟石祟良，讚他能暢通醫院急診科主任與官方的溝通，也是台灣目前防疫成功的一大關鍵。

陳時中和石祟良昨日的互動引起外界關注，昨天專家諮詢小組召集人張上淳未出席記者會，而陳時中又出身牙醫，有急診醫專業的石祟良便現場接招。不過，他也笑稱，不知為何指揮官要將麥克風遞給自己，但還是做了簡單回應。

急診醫師白永嘉在「急診醫師的眼睛」發文表示，在每天的防疫記者會上，朋友們一定有注意到一位長官，非常辛苦與陳時中部長一起忙，那就是衛福部醫事司司長石崇良醫師。白永嘉說，他是一位熟識多年、令他十分尊敬的急診學長！

白永嘉透露，全台灣的急診主任們有一個200多人的防疫聯絡群組，石司長就在裡面，對於各家醫院急診主任提出來的問題和意見，司長常常回應：我會帶回衞服部討論，有什麼消息再跟大家說。

白永嘉在文末標註，「我覺得這也是台灣防疫目前成功的一大關鍵」、「急診第一線的問題很快官署都知道」，並稱「長官們很重視，我們大家放心」。

(中時電子報)