北美職業運動聯盟紛紛因新冠疫情停賽，職業摔角WWE打算硬撐，他們本周五的固定賽事SmackDown被轉移到自家訓練中心，初次在完全沒觀眾的情況下進行電視直播。最尷尬的是摔角選手，即使沒有觀眾他們也假裝成旁邊有人的樣子。

莎夏班克絲(Sasha Banks)、貝莉(Bayley)是當晚第一組出場的選手，她們還做出向觀眾挑釁的動作，但是她們旁邊除了攝影師和裁判就沒有別人了。去年的摔角狂熱大賽有8萬多人進場，今年(原定4月5日)可能會被地方政府喊停或限制人數。

周一的旗艦節目Raw也要閉門舉行，預計在大賽前回歸的傳奇選手約翰希南(John Cena)、傑夫哈迪(Jeff Hardy)、史帝夫奧斯汀(Steve Austin)全部都要面對空曠的擂台。儘管有人批評他們不停賽，但也有人感謝他們這時還願意撐下去，讓大家至少有東西可看。

(中時電子報)