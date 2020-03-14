現代人飲食生活習慣改變，過重及代謝症候群纏身，減重儼然成為一種全民運動。28歲謝先生身高172公分體重高達142.8公斤，BMI=48.2 (>35重度肥胖)，體脂肪約30%，擁有肥胖的家族史，18歲以後就超過120公斤。

謝先生是坐辦公室的上班族，平常運動量也不大，最後胖到142公斤，更因為肥胖導致血糖血脂跟肝功能都異常，晚上打呼到影響睡眠，因此就醫求診。經台南市立醫院家醫科陳瑋成醫師協助，一個月就成功減重6公斤，兩年共減掉44.5公斤，也找回健康。

謝先生不想服用減重藥物及進行外科手術，所以陳瑋成醫師先建議他控制飲食，以控制糖分及主食的攝取。謝先生遵從陳醫師的減重表單，每天洗澡後量體重，執行飲食及活動日記，設定初期目標體重為120公斤，因此，謝先生每日熱量需控制在3000卡，執行一週後體重減少2.7公斤，一個月後共減6公斤。

接著謝先生再根據目標體重調整熱量與運動質量，追蹤兩年後體重最低減到98.3公斤，體脂肪更減到21.7%。目前持續回診追蹤，除了提升健康也督促自己不要復胖。陳瑋成醫師認為少吃多運動絕對是減重的不二法門，但真正少吃的是熱量，而不見得是食量，建議欲減重的朋友，一定要了解吃進去的熱量，與運動所消耗的熱量。

他提醒不要過於依賴運動手錶或APP的數據，而是學會計算:運動小時數×體重×代謝當量，才能算出較精確的熱量消耗。一般而言，消耗8千卡大約可減重一公斤。理論上尚未到達滿意的體重之前，並沒有所謂的減重停滯期，一般體重下降變慢時，可開始執行量身訂製的增肌或減脂計畫來協助。

臨床上減重的方式很多，陳瑋成醫師認為，和醫師討論找出適合的方式，能提高成功機率，減重的過程大約有五個階段，但並非依序進行，而是視個案狀況調整。第一階段：醫師的醫療評估及個案改變飲食與運動習慣，習慣的養成至少三週，此階段的成效用來評估成功率及安排進階。第二階段：營養師或健身教練的熱量及運動建議。第三階段:考慮心理介入，評估是否有身心問題，造成對食物的依賴等。第四階段：運用減重藥物。第五階段：減重手術。沒有一定要從哪階開始，隨時可以升降或同時介入，最重要的是個案的意志力及跟醫師協商，才能找出最適合自己的減重方式。

謝先生就診家醫科，不靠藥物與手術，減掉44.5公斤，各項指數也趨正常。（圖／台南市立醫院提供）

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(中時電子報)