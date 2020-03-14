【歡遊高雄愛情月💞】愛河畔夜散策🎆水舞🎆白色貨櫃屋🏠愛之鯨🐳一起深陷愛河💕

前主播何庭歡在高雄市長韓國瑜競選總統期間，擔任競選辦公室發言人，受到各界矚目。選舉結束後，何庭歡出國休假，近日她開直播曝光小雞們的近況，昨日開箱高雄熱門打卡景點，邀請大家一起到高雄度過白色情人節。

何庭歡開箱緊鄰愛河的大飯店，房間就可以遠眺高雄市景及愛河景觀，風格相當典雅，在訂房網也擁有8.5的高評分，並找來行銷部主任介紹飯店特色、設施，更舉辦抽獎活動要送給看直播的網友們。

另外，何庭歡也透過直播，帶網友欣賞愛河水舞，讚「愛河真的好美好美啊！」大力推銷高雄愛情月，還有白色貨櫃屋、愛之鯨，邀請大家「一起深陷愛河」。

觀看直播網友的也留言表示「真是超划算的住宿環境，價格不貴又有小孩樂園，讚」、「好棒的飯店」、「歡歡謝謝幫高雄介紹」、「女神歡歡終於出來了」、「好漂亮」、「好美的水舞！好聽的音樂！」「​好浪漫的港覺」。

(中時電子報)