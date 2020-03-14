吳宗憲認為憂鬱症與不知足有關，Sandy下秒打臉。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班 Youtube）

本土天王吳宗憲（憲哥）先前在節目中脫口患憂鬱症的原因是不知足，引發軒然大波，不少網路名人出聲反擊，憲哥則喊冤是被斷章取義，慘遭網路霸凌。而有人挖出2年前，吳宗憲就在節目上強調同番言論，女兒Sandy（吳姍儒）聽了在一旁皺眉，下秒親自出馬打臉說：「我不認為」。

網友挖出，2年前某集《小明星大跟班》聊到主題整形上癮，有來賓透露過去對自己沒自信，因胖到97公斤自覺沒資格活著，甚至憂鬱，吳宗憲便說：「憂鬱症主要的原因，今天有醫師在這裡，我現在就告訴你，原因就是不知足。」

吳宗憲接著開導說，有人97公斤就覺得沒資格活著，但要不要轉念到基隆去看看賣香的人，人家沒有腿連走在路上都不可能，人總是比上不足、比下有餘，應該要多找到自信，而皺眉沉默的Sandy則說：「我不認為，我不認為憂鬱症是因為不知足，是他們一定有很多受傷的地方，你們應該要去找到自己最值得喜歡、最值得欣賞的地方，愛自己很重要。」

(中時電子報)