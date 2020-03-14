高雄市大社區金龍果菜市場2019年7月殺母人倫悲劇！年僅19歲的鄭姓女子，因母親反對她與網路結識的韓姓男子交往，竟趁母親外出買菜時，教唆男友殺母。法院依殺人罪判韓男有期徒刑13年8月，褫奪公權7年，鄭女有期徒刑15年6月，褫奪公權8年，可上訴。

判決指出，19歲鄭女與20歲韓男，2017年在網路上認識韓男，2人2018年開始見面交往，但鄭母不准鄭女交男朋友，連平時出門都陪著，鄭女與韓男只能偷偷見面，鄭女長久下來對母親的管教厭煩，因而動殺機。

鄭女2019年7月11日下午用LINE傳訊息給男友「我很希望明天醒來我爸媽就死了」，又用臉書傳訊「老公，明天一定要讓爸媽死，不然我們就分手」。韓男在女友的教唆之下，2人7月13日清晨6時46分許，共同謀議如何殺害鄭母，由於鄭母早上都會帶著女兒上菜市場買菜，韓男曾經為了見鄭女一面多次尾隨，早已熟悉鄭母騎車的時間及路線，2人相約菜市場見面，韓男更預先埋伏在菜市場。

當天上午8時15分左右，韓男鄭母買完菜，趁著她牽車之際，持水果刀刺穿鄭母左右頸動脈與靜脈，鄭母血流如注當場倒地不起，送醫宣告不治。

(中時電子報)