新冠肺炎在世界各地肆虐，疫情仍非常嚴峻。日前香港因傳出由新冠肺炎確診患者家中寵物犬口、鼻檢驗出新冠肺炎弱陽性反應消息，隨即引發社會大眾與犬貓飼主恐慌，行政院農委會與高雄市政府農業局共同呼籲，目前並沒有證據顯示犬、貓會感染新冠病毒，該檢驗結果應屬環境病原「汙染」，而非犬隻「感染」，請大家不要恐慌。

農委會與高雄市農業局共同呼籲，根據研究，目前寵物對於心冠肺炎只屬於遭飼主汙染，並非感染，請飼主不用驚慌。

為因應新冠肺炎疫情，並維護護人畜健康與動物福利，動保處規劃「公私協力」作法，期望在兼顧民眾安全與動物福利的原則下，妥善照護犬、貓。目前已規劃新冠肺炎確診患者飼養共居犬貓照護措施及檢驗原則，而針對獨居確診個案，動保處與社團法人台灣愛狗人協會組成照護隊，以協助獨居個案照護犬貓，社團法人高雄市獸醫師公會高振庸理事長表示公會可提供寵物健康諮詢與相關協助，共同守護市民與毛小孩的健康。

衛生局通報確診個案有共居犬貓，在有親友可協助照護情形下，由動保處提供相關防疫衛教訊息(飼養人須經常保持良好衞生習慣，包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物並保持家居環境清潔衞生；身體不適者應避免與動物接觸，如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫師的意見); 而確診個案若為獨居者，將由動保處的照護隊，每日會同警察或里長共同前往患者住居協助照護。若犬貓表現出特異症狀再由動保處協助採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗。

農業局長吳芳銘再次呼籲，目前並無證據顯示犬、貓會感染新冠病毒，請家中有飼養毛小孩的民眾切勿恐慌，毛小孩是家中的一份子，千萬不要任意棄養，飼養者與犬貓接觸前後應以肥皂水洗手，確保人畜健康，農業局動保處已規劃相關檢驗及照護措施，隨時可啟動，大家同心協力共同守護市民與毛小孩的健康。

(中時電子報)