淨心長老生前捐助高雄市消防局人員一批消防衣清洗設備，消防局對此相當感謝。（高市消防局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市光德寺淨心長老於今年2月15日逝世，他生前允諾捐出一批消防衣清洗設備，改善消防弟兄的裝備清洗問題，以及一批消防衣，總價上百萬元，改善近百名消防同仁消防衣清潔情形；高雄市消防局對此表示感謝。

根據美國消防文獻研究指出，消防衣長年累月於火場救災沾染大量灰燼、化學物質，證實會導致消防人員罹患癌症及呼吸道相關疾病，影響健康；且消防衣防火纖維經過適度清洗，可提高消防衣裝備使用年限，避免因長期汙染而降低使用效能。

在台灣的消防人員使用情形，消防衣防火纖維材質經陽光長期日曬，導致防火、防水效果降低，且防火纖維受損，穿著入火場救災有安全疑慮；加上天氣潮濕，若消防衣無日曬將有霉味也無法完全乾燥，且消防員最擔心面臨消防衣潮濕又需出勤時的困境，故導致消防同仁清洗意願低落。

中隊長董柏維說，他是於2019年與淨心長老結緣，當時淨心長老得知消防弟兄的設備問題，因此主動說要支持捐贈一批消防衣清洗設備，令高雄市路竹、茄萣、湖內及阿蓮等4個分隊各配發1組設備，改善近百名消防同仁消防衣清潔情形。

此外，光德寺將於3月15日上午8時在寺內舉行讚頌大典，消防局第五大隊大隊長邱榮振將率領同仁前往弔唁，感念淨心長老善心，力行支持消防救災工作。

(旺報 )