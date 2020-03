近日歐洲疫情升溫,許多國家推出因應對策,但英國最新防疫措施,讓旅英親子作家QQmei無奈又傻眼指出,「這是一場物競天擇、適者生存的防疫」人民只能靠自己,讓她好羨慕台灣,也呼籲大家近期別來英國。

歐洲疫情嚴重,QQmei在臉書PO文,英國首相最新發表的防疫政策,讓人超傻眼。「不追溯旅遊史」若有症狀(不論輕重)都自主隔離七天;「非必要勿打醫療專線」除非病情嚴重惡化,否則打來也不會替你篩檢。讓她直呼,「這是一場物競天擇、適者生存的防疫」,人民只能靠自己度過難關。

此外英國官方也表示,目前不會宣布停課,也不禁止大型集會,並呼籲70歲以上老人減少外出,降低受感染率,且要勤洗手(戴口罩非歐美防疫重點)。

QQmei也分享英相強森在記者會的一席話「Many more families will lose their loved ones before their time.」講好聽點是「更多家庭可能會失去他們的摯愛」,講白話點就是「要有心理準備會死更多人」,讓人瞠目結舌。

QQmei表示,她已無奈到麻痺、沒法再流淚。說好的Keep calm and carry on呢?質疑在政府如此決策之下,人民要如何保持冷靜。並誇獎台灣防疫做得很好,請大家珍惜,並呼籲盡其別來英國旅遊。

防疫物競天擇說,也引起許多網友討論,「不愧是達爾文的祖國」、「英國真的很有梗」、「蓋牌就不算數」、「很難想像」。

(中時電子報)