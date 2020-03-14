歐陽靖宣布喜訊。（圖／翻攝自歐陽靖・裏東京生存記臉書）

隨著新冠肺炎疫情在日本蔓延，旅居東京的藝人歐陽靖就常透過臉書更新當地資訊，不過趁著今天是白色情人節，她則是宣布懷孕5個月的好消息，更透露和交往5年的日本攝影師男友也結婚升格為夫妻，讓網友紛紛獻上祝福。

歐陽靖表示和日本攝影師男友交往5年，跨過文化差異與遠距離戀愛隔閡，不僅在東京完成結婚入籍手續成為台日夫妻，更宣布懷孕五個月，至於喜訊拖至現在才公布，主要是懷孕初期心裡忐忑不安，加上前年有懷過雙胞胎流產經驗，以及又身為高齡產婦，才到進入懷孕安定期才公佈喜訊，而她也透露得知懷孕那刻人在台灣，當下立刻傳給老公的第一句話則是：「嗚嗚～我不能喝酒了」，但礙於新冠肺炎疫情肆虐全球，也讓兩人決定低調暫緩喜宴。

36歲歐陽靖是資深演員譚艾珍的女兒，過去她曾演出《愛麗絲的鏡子》、蔡健雅〈雙棲動物〉MV，侯孝賢導演《最好的時光》一片裡《青春夢》的陳靖便是以歐陽靖為藍本。近年來歐陽靖長期旅居日本，最近新冠肺炎盛行，歐陽靖常在臉書分享日本當地防疫情況，卻引來罵聲，歐陽靖也強勢反擊：「日本政府防疫不力是事實，我不會因此而道歉」。

歐陽靖當時透露，自己即將嫁到日本，破壞台日之間的和氣對她沒好處，只是將所見所聞分享出來，但也尊重每個人發表言論的自由，「別忘了，台灣是全亞洲言論自由度與民主化最高的地方，身為一名文字創作者，我很感恩自己能生為台灣人，我也絕對不會刪除反對我看法的留言」。

(中時電子報)