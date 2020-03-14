新冠肺炎疫情正重挫全球經濟。國民黨前主席洪秀柱最新一期「護憲保台論壇」，邀請到藍委李貴敏現身說明，李說，台灣要自絕於大陸形同自殺，洪秀柱認為，經濟離不開政治，呼籲政府不要挑釁製造事端，她也預告，下周邀請江和大家談心裡話。

全球經濟深受新冠肺炎疫情影響，對於有人主張台灣與大陸經貿脫鍊的說法，洪秀柱抱持質疑立場，舉前立委、現任安泰醫院董事長蘇清泉擔憂醫院的紗布、棉花、防護衣庫存即將見底為例，不認同脫鍊是尋求生路方式。

李貴敏闡述，台灣是淺碟型的經濟體，易受到國際經濟局勢發展而影響，由於大陸的GDP佔全球經濟的16％，且對全球經濟活動影響佔3到4成，一旦台灣脫離中國大陸，只能參與剩下的6成全球經濟活動，出口產品馬上立即減半，且台灣有高達77％的上市櫃公司在大陸投資，產業在國外製造生產的比例約五成以上，其中有九成在大陸，且台灣產業也非常倚賴大陸的原料。

李貴敏接著說，台灣產品出口佔經濟成長七成以上，除了出口外，剩下的經濟引擎就是消費與投資，在疫情不穩定全球需求疲軟下，企業來台投資機率不高，另可從擴大內需或振興券，但消費的引擎佔非常小部分，「台灣要自絕於中國大陸比較像自殺作法，實務上不可行」。

洪秀柱補充，台灣對大陸的經濟依存高達41.2％，每年順差800億美元，被蔡英文總統批評為糖衣毒藥且至今未解決的的ECFA將到9月到期，可能面臨遭取消的衝擊。

李貴敏提醒，台灣最起碼不要有挑釁的行為產生，除非認為這個動作對台灣經濟成長有利，否則千萬不要做，不然將讓台灣經濟活動更陷入水深火熱窘境。

她指出，政府認為企業可以換鍊，實際上，以台灣最優勢的IT產業為例，因需要新的供應商同意，至少要一年以上的驗證期，代表這一年來的廠房資金、員工薪資等固定資產支出，容易造成社會不穩定，失業率攀升。

最後洪秀柱總結，政府若持續用反中、仇中、恨中或個人政治立場來解決經濟問題，受害的是全體百姓，在中美貿易爭端未解決、兩岸對峙升高、疫情轉危為安的時間點未定等複雜情況下，最後有可能引起軍事對峙，此時不要挑釁製造事端，要用智慧解決問題是當務之急。

(中時 )