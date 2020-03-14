台中市警三分局交通分隊日前偵辦1起另類肇逃交通事故案件，33歲賴姓男車主向警方報案，稱自己將機車停在南區三民西路旁，取車時發現自己的機車有不明擦撞痕跡，停放方式由立中柱變成側柱斜停，安全帽也掉在地上，警方調閱監視器發現，賴男機車遭撞，但被人「復原」，警方朝肇事逃逸舉發。

警方依照監視器發現52歲李姓男駕駛開車，倒車時擦撞賴姓車主機車，隨即下車牽起該機車後離開，李姓駕駛向警方表示，他自己停在合法停車格內，對方機車卻是紅線違規停車，因此沒有報警就離開現場。

警方調閱監視器，發現報案人賴姓車主確實是違停於紅線區，導致李姓駕駛未注意後方機車，倒車撞上機車，但李姓駕駛僅下車扶起對方機車離開，不符合交通事故後之處置作為，警方除建議雙方至調解委員會調解外，對於李姓駕駛發生交通事故未依規定處置之違規行為仍予以舉發。

市警三分局交通分隊長蔡興邦說，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。李姓駕駛不得離開事故現場，該行為將依肇事逃逸舉發。

(中時 )